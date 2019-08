Immortala i monumenti pugliesi, Wikipedia premia gli scatti più belli

L’enciclopedia online metterà in palio buoni regalo per i primi tre classificati. Previsti safari fotografici per immortalare i monumenti partecipanti.

Wiki Loves Monuments e? il concorso fotografico internazionale che invita tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non, a immortalare i beni culturali e condividerli con tutto il mondo attraverso Wikimedia Commons, l’archivio di immagini liberamente riutilizzabili connesso a Wikipedia. Da quest’anno ci sarà un concorso regionale anche in Puglia.

La competizione, giunta alla sua ottava edizione in Italia, si svolgerà? dal 1° al 30 settembre ed e? aperta a tutti coloro che vorranno cimentarsi a fotografare gli oltre 10.000 monumenti autorizzati quest’anno dai numerosi enti pubblici e privati che hanno deciso di aderire al concorso, concedendo ai cittadini la possibilità? di caricare sulle piattaforme wiki le loro fotografie con licenze libere Creative Commons.

Wiki Loves Monuments ha una particolare rilevanza nel nostro Paese, dove le norme relative ai beni culturali e del paesaggio e l’assenza di liberta? di panorama prevedono il divieto di scattare e pubblicare foto di monumenti che chiunque possa ri-utilizzare - a patto di indicarne l’autore - se non si possiede una precisa autorizzazione da parte degli enti pubblici o privati che hanno in consegna tali beni.

Il concorso rappresenta dunque un’occasione unica per valorizzare le bellezze nazionali, anche quelle meno conosciute, condividendole con una platea globale attraverso le piattaforme Wikimedia. La competizione ha inoltre una significativa valenza civica, poiche? fa riflettere le organizzazioni pubbliche e private coinvolte in merito ai diritti di pubblicazione delle immagini, proponendo un modello virtuoso di gestione consapevole.

I dieci scatti migliori dell’edizione 2019, selezionati da una Giuria composta da fotografi professionisti ed esperti wikipediani, saranno premiati con buoni regalo e concorreranno a far parte della classifica internazionale del concorso, insieme ai vincitori degli oltre 40 Paesi partecipanti alla competizione.

Wiki Loves Monuments Italia 2019 e? promosso da Wikimedia Italia, associazione impegnata dal 2005 a diffondere la conoscenza libera, con il supporto di BASE Milano, FIAF, ICOM Italia, Fondation Grand Paradis, Touring Club Italiano e la media partnership di IgersItalia.

Il concorso regionale Wiki Loves Puglia

Una delle novità? di quest’anno per la Puglia e? il concorso locale Wiki Loves Puglia, che affiancherà? gli altri otto concorsi regionali organizzati dai soci Wikimedia Italia in Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Provincia di Como e Lazio. Wiki Loves Puglia e? organizzato in collaborazione con l’associazione cine-fotografica Kaleidos; in palio per i primi tre classificati premi in buoni regalo, del valore di 70 euro per il primo classificato, 50 euro per il secondo e 30 euro per il terzo.

Nel mese di settembre, in cui si svolge il concorso, verranno organizzate sul territorio pugliese delle wikigite, safari fotografici per immortalare i monumenti partecipanti: il calendario sara? diffuso sul sito https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/wikigite e sulla pagina Facebook del concorso regionale, Puglia.wiki.

La premiazione dell’edizione regionale si terra? il 21 dicembre presso la Sala del Colonnato della citta? metropolitana di Bari, seguirà? l’inaugurazione della mostra fotografica delle foto vincitrici del concorso, che durerà? fino al 31 gennaio 2020.