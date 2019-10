Caldo fuori stagione: Puglia la regione più calda d'Italia

In Puglia è ancora estate, con un caldo fuori stagione che la rende la regione più calda d'Italia: da segnalare, in particolare, i 29.3° del capoluogo.

Notevoli, inoltre, le seguenti temperature massime:



28.8° Monopoli

28.4° Foggia

27.9° Nardò

27.4° Cavallino e Lecce ovest,

27.2° Brindisi e Fasano

Quest'anno la stagione autunnale è praticamente inesistente.

E come se non bastasse, a partire da oggi l'anticiclone tenderà ulteriormente a rafforzarsi sul Bacino del Mediterraneo garantendo tempo stabile e molto mite (se non caldo) di giorno, più fresco e con rischio di nebbie/foschie durante la notte e al primo mattino (la classica ottobrata).

Maggiore variabilità intorno al 16 e, in generale, nella seconda parte del mese, ma sempre in un contesto sopra-media (da confermare).