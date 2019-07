Torre Lapillo-Porto Cesareo, al via piano sperimentale di viabilità

Da lunedì 15 partirà a Torre Lapillo l'isola pedonale su via Torre ed il nuovo piano di viabilità per cercare di sfoltire il traffico su via Dei Bacini e Zanella e non creare difficoltà al passaggio dei mezzi di soccorso.

Ad annunciarlo è il sindaco di Porto Cesareo, Salvatore Albano. La nuova viabilità, attiva dalle ore 18.00 alle ore 21.00, concordata con la Provincia che ha pertinenza sulle due vie, comporterà il senso unico in uscita su via Zanella ed il senso unico su via Dei Bacini per cui in prossimità di via Presicce, di fronte alle stabilimento Bahia del Sol, le auto dovranno andare, secondo le indicazioni, a destra verso via Zanella o a sinistra verso Porto Cesareo.