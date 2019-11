Promozione, Novoli-Racale e Manduria-Sava match clou della decima giornata

Decimo turno di Promozione ad alto coefficiente di difficoltà per la capolista Racale e le dirette inseguitrici Matino e Manduria. La formazione di mister Sportillo farà visita al Novoli, squadra ben attrezzata, intenzionata a fare lo sgambetto alla battistrada per rilanciarsi nelle posizioni di vertice.

Il Matino si gioca punti pesanti nel derby contro l’Aradeo precipitato a ridosso della zona play out e privato degli squalificati Levanto e Verardo. L’undici di Branà potrà contare sull’ottima vena realizzativa del capocannoniere del torneo Doukoure, autore sin qui di 10 gol. Completa il trio di testa la formazione messapica, allenata da Cosma, impegnata in casa nel difficile derby contro il Sava, rigenerato dalla cura Marangio. Nel Manduria saranno assenti per squalifica Conte, Zaccaria e Danese.

Riflettori puntanti anche sulle sfide “Brindisi/Lecce” con l’Ostuni favorito sul Taurisano e il Maglie di Portaluri, pronto ad approfittare delle difficoltà del Carovigno. Match da panchine pericolanti andranno in scena tra Avetrana e S.F. Leverano, con i leccesi in crisi di risultati, e nello scontro diretto tra Scorrano e Veglie. Completa il turno del girone B, Brilla Campi – Uggiano, con il team di Patruno che appare favorito rispetto alla formazione ultima in classifica.

10^ giornata di Promozione, gir.B

AS Avetrana – S.F Leverano: Cacciapaglia di Bari

Brilla Campi - Uggiano: Lucanie di Molfetta

Carovigno – T. Maglie: Novielli di Bari

DC Scorrano - Veglie: Fuggetti di Taranto

Manduria - Sava: Lenti di Paola

Novoli - Atl. Racale: Sciolti di Lecce

Taurisano - Ostuni: De Paolis di Lecce

V. Matino - Aradeo: Leopizzi di Lecce

Classifica: Racale 22; Matino 20, Manduria 18; Ostuni 16; Sava 15, Novoli 15, Avetrana 15; T.Maglie 13; B.Campi 12; Taurisano 11; Aradeo 10; DC Scorrano 7; Veglie 6, S.F.Leverano 6; Carovigno 4; Uggiano 2.