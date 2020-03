Rifiuti nell’area mercatale, la proposta di ambientalisti e Arci

Biblioteca di Sarajevo e Ambientalisti anonimi lanciano alcune proposte al primo cittadino di Maglie per evitare il degrado della zona dopo il mercato settimanale.

Combattere il degrado nella zona che ospita il mercato settimanale. La proposta arriva dagli Ambientalisti anonimi e di Arci - Biblioteca di Sarajevo, associazioni da tempo impegnate in una sensibilizzazione sul problema dei rifiuti sul territorio magliese.

“La recente visita all’impianto di compostaggio di Melpignano, -sottolinea in una lettera al sindaco, il presidente della Biblioteca, Giancarlo Costa Cesari- è stata l’occasione per fare il punto della situazione riflettendo come si possa percorrere una strada condivisa dalle istituzioni e dalla cittadinanza per una gestione partecipata e consapevole di una materia così delicata e complessa come la gestione dei rifiuti. Purtroppo da magliesi abbiamo anche constatato che non sempre nella nostra città si pone all’argomento la stessa attenzione da parte della Pubblica amministrazione e dei cittadini visto l’alto numero di abbandoni di rifiuti nelle zone immediatamente fuori dal centro abitato”.