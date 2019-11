Ecografo di ultima generazione donato al "Panico" di Tricase

Si è svolta stamattina la cerimonia di consegna del macchinario donato da Ancos Confartigianato Lecce.

Oggi, presso l’Azienda Ospedaliera ‘Card. G. Panico’ di Tricase, si è svolta la cerimonia di consegna di un ecografo di ultima generazione donato da parte di ANCOS – Confatigianato Lecce, Comitato provinciale di Lecce, con l’impiego dei fondi 5x1000.

Si tratta del secondo importante intervento di ANCOS – Confartigianato Lecce, Comitato provinciale di Lecce a favore del territorio. Infatti, dopo l’importante contributo per il recupero ed il restauro del Portone ligneo del Duomo di Lecce, l’Associazione ha voluto dare un concreto segnale di attenzione all’area del Capo di Leuca, significando l’impegno associativo su tutto il territorio.

Sono intervenuti Carlo Chiuri – Sindaco di Tricase, Suor Margherita Bramato - Direttore generale Azienda ospedaliera Card. Giovanni Panico, Mario Vadrucci – Rappresentante Confartigianato Persone