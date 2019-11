Natale, i Teatini diventano il "Paese dei Balocchi" con la prestigiosa collezione Marzadori

La mostra di arredi e giocattoli d'epoca con iniziative a tema si svolegrà dal 6 dicembre al 31 marzo.

Approda a Lecce in occasione delle festività natalizie la prestigiosa collezione Marzadori di Bologna che sarà protagonista della mostra “Il Paese dei Balocchi” allestita dal 6 diecmbre al 31 marzo negli spazi dell'ex Convento dei Teatini. La collezione Marzadori di Bologna è iniziata 27 anni fa, con la nascita della prima figlia di Maurizio Marzadori, collezionista e antiquario, fondatore di Freak Andò. Sono mobili e camere di bambini, arredi scolastici, abiti, giochi di legno e per esterno, realizzati da grandi artisti e designer ma anche da autori sconosciuti che hanno attinto, con la propria creatività, nella cultura e nella moda del loro tempo per realizzazioni destinate a un mercato sia popolare che lussuoso.

Una parte della collezione è stata esposta per la prima volta nel 2003 nella mostra “A misura di bambino” al Museo Archeologico di Bologna e nel 2012 diversi suoi pezzi sono stati inclusi nella mostra del MOMA di New York. La collezione conta oggi circa 800 mobili da bambino originali e d’epoca, per la casa e per la scuola, prevalentemente italiani, da quelli seriali a quelli di grandi autori – che vanno dall’Ottocento ai giorni nostri. Sono presenti inoltre una sezione di giocattoli di legno costituita da circa 350 pezzi della prima metà del Novecento e circa 200 abiti da bambino delle varie epoche. La sezione dedicata alla scuola mostra le innovazioni significative e interessanti sia dal punto di vista del design che dei processi di scolarizzazione ed evoluzione culturale e pedagogica. Si va dai materiali didattici della Montessori, i banchi del pedagogo Marcucci, mobili dell’Opera Balilla e di Terragni, fino ai banchi del dopoguerra di Palini e della Rima di Rinaldi.