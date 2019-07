Shock a Maglie: 38enne trovata morta in casa

Dalle prime ipotesi sembra che a causare il decesso siano state cause naturali: la donna soffriva di grave obesità.



Shock questa mattina a Maglie dove una donna è stata trovata in casa senza vita. M.C., 38 anni di origini rumene, alloggiava in un appartamento delle case popolari in via Luigi Puzzovio. Dalle prime ipotesi sembra che a causare il decesso siano state cause naturali: la donna era stata ricoverata diverse volte in ospedale a causa dell'obesità.

A dare l'allarme i condomini che hanno allertato le forze dell'ordine.