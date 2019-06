Cinema per bambini a Caprarica: ecco il calendario degli appuntamenti

Tre appuntamenti in programma il 24 e 27 giugno e 4 luglio alle 20 nei Giardini A. Montinaro.





A Caprarica di Lecce, sede della prima Community Library della Regione Puglia incentrata sugli spazi per bambini e con una vocazione spiccata di attenzione e coinvolgimento del territorio (dotata di isole della lettura in antiche corti, nei frantoi ipogei e nelle masserie), da lunedì 24 giugno, nell'ambito dell’evento “Umanità in Fermento – per la giornata mondiale del rifugiato" il ciclo di tre appuntamenti cinematografici con la rassegna “Cinema per bambini”. Si tratta di tre appuntamenti, in programma il 24 e 27 giugno e 4 luglio alle 20 nei Giardini A. Montinaro, con tre film dedicati ai bambini: “Vita di Pi” di Ang Lee (24 giugno), “Il piccolo principe” di Mark Osborne (27 giugno) e “La Gabbianella e il Gatto” di Enzo D’Alò (4 luglio).



È l’avvio di un percorso che il Comune intende compiere, insieme al gestore della Biblioteca di Cortile e di Campagna e la Fondazione Apulia Film Commission, per realizzare una rassegna che affronti i temi di maggior impegno sociale come la partecipazione attiva, la migrazione, l’ambiente e il bullismo, in un percorso di crescita culturale coniugata a una attività ludica ma, allo stesso tempo culturale, quale è il cinema.



I temi saranno affrontati attraverso la sinergica collaborazione con Apulia Film Commission, che co-finanzia il progetto, Arci Lecce, che da due anni e mezzo è attivo con il programma SPRAR di accoglienza dei rifugiati per famiglie e nuclei monoparentali, e gli studenti del DAMS di Unisalento.



La proiezione dei film, infatti, sarà l’occasione per incontri e lettura di libri legati al tema affrontato, nell’ambito di un percorso post scuola che si tiene nei campi estivi che si svolgono a Caprarica e nei comuni limitrofi. Per questo progetto sono coinvolti, oltre alla Coop. Dado Gira – gestore della Biblioteca di Cortile e di Campagna-, l’associazione A Piccoli Passi, l’associazione Terra Mia e l’associazione Equisalento che organizzano i campi estivi nel comune città dell’olio.



Si parte, lunedì 24 giugno, con “Vita di Pi” di Ang Lee. Il film racconta il rapporto tra un adolescente indiano e una tigre, che si trovano da soli su una piccola imbarcazione a seguito di una tempesta, dopo il naufragio di una imbarcazione che trasportava la famiglia del giovane verso il Canada. Riusciranno a sopravvivere, a raggiungere il continente americano e a raccontare l’incredibile storia.



Il giovedì 27 giugno, sarà di scena la pellicola “Il piccolo principe” di Mark Osborne. Ispirato all'omonimo libro di Antoine de Saint-Exupéry, il film racconta di un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Le esperienze dell’aviatore in altri mondi contribuiscono a creare un legame con la bambina. Affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua infanzia.



Infine, il 4 luglio, “La Gabbianella e il Gatto” di Enzo D’Alò. La vicenda è tratta dal bestseller “Storia di una gabbianella e del gatto che gli insegnò a volare” di Luis Sepúlveda. La storia racconta del gatto Zorba (voce di Carlo Verdone), che si impegna solennemente a far crescere una gabbianella rimasta orfana. Con i suoi amici gatti cerca di capire come insegnarle a volare: l'impresa è resa più difficile dalla presenza dei Topi in città, capitanati da un Re minaccioso.