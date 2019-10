S'impossessano di un portafoglio nell'area di servizio: incastrati dai carabinieri

Due soggetti, rispettivamente di Cavallino e San Cesario di Lecce, avrebbero preso un portafoglio in una stazione di servizio sulla Tangenziale Est senza restituirlo al legittimo proprietario.

Sono stati denunciati per furto un 24enne di Cavallino e un 47enne di San Cesario di Lecce: i due sono stati riconosciuti come responsabili lo scorso 9 settembre sulla Tangenziale Est, in una stazione di servizio, del furto di un portafoglio, dimenticato dal proprietario sulla colonnina del rifornimento self service, contenente denaro e documenti.