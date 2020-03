Covid-19, in Puglia i casi salgono a 56. Nessun nuovo contagio nel Salento

Il governatore pugliese Emiliano aggiorna i dati sui test effettuati nella giornata odierna: dodici nuovi positivi, nessuno nel Salento. Ieri altri 4651 si sono autosegnalati dopo il rientro.



Dodici nuovi positivi al Coronavirus in Puglia, nessun contagio nel Salento: sono i dati odierni che arrivano dalla Regione e dalle istituzioni sanitarie.



A fornire i numeri, come sempre, il governatore Michele Emiliano che riassume la giornata: “Oggi sono stati effettuati 77 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono così suddivisi: 6 Provincia di Bari; 2 Provincia di Brindisi; 4 Provincia di Foggia”. “Con questo aggiornamento – afferma - salgono a 56 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus”. Un aggiornamento anche su quanti si sono autosegnalati per aver fatto rientro in Puglia: ieri, sono state 4651 le persone che hanno compilato il modulo e, dal 29 febbraio ad oggi, sono 11468 i moduli totali.



“Da domani – scrive Emiliano - dobbiamo essere capaci di cambiare il nostro stile di vita, di stare a casa il più possibile, di uscire con le dovute cautele, di non andare più in locali pubblici affollati e di andare a fare alla spesa non in gruppo. I dettagli dell’ordinanza li analizzeremo meglio domani, quando sarà pubblicata. Sono certo che tutti insieme sapremo fronteggiare al meglio questa situazione”.