Coronavirus, Salento senza reagenti per analizzare i tamponi: test inviati a Bari

Un ulteriore disagio in una situazione di allarme, che lascia in attesa degli esiti alcuni pazienti e gli operatori che sono venuti a contatto con loro. Salento senza reagenti necessari per l’analisi dei tamponi effettuati sui pazienti con sospetto contagio da Coronavirus: sei pazienti, ricoverati al reparto di Malattie infettive del Santa Caterina Novella di Galatina e del Fazzi di Lecce, infatti, sono in attesa degli esiti a causa di questa mancanza, che ha ritardato i risultati. I campioni, perciò, sono stati inviati al Policlinico di Bari. C’è preoccupazione anche tra gli operatori a contatto con i pazienti per comprendere se dovrà scattare, in caso di positività di qualche tampone, la quarantena prevista dalle autorità sanitarie. I reagenti dovrebbero tornare disponibili, invece, domani.