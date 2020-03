Un calcio al razzismo: amichevole tra Primavera giallorossa e Rinascita Refugees

Domani alle ore 12, presso la sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la presentazione ufficiale della partita amichevole tra la formazione Primavera giallorossa e l'Asd Rinascita Refugees, squadra di calcio militante nel campionato di Terza categoria della Figc – LND. L’amichevole si giocherà nel pomeriggio di domani con fischio d’inizio alle 14.30 presso il centro sportivo Kick Off. Alla conferenza stampa, in rappresentanza dell'U.S. Lecce, parteciperà il responsabile del Settore Giovanile Gennaro Delvecchio. L’evento sportivo “Diamo un calcio al razzismo” è patrocinato della Provincia di Lecce e condiviso dall’U.S. Lecce con lo scopo di promuovere politiche di integrazione contro ogni forma di discriminazione. L’Asd Rinascita Refugees attualmente si compone di almeno 28 atleti, provenienti per la maggior parte dall’ Africa occidentale, con un’età media di 23 - 24 anni, in attesa del riconoscimento dell’asilo politico o della protezione sussidiaria o umanitaria guidata da mister Hassane Niang Baye, mediatore culturale, ex under 19 del Senegal, con esperienza di calcio giocato in Germania e Italia