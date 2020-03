Tutta Italia "zona protetta", spostamenti vietati. Conte: "Dobbiamo fermare il virus"

Conferenza straordinaria del premier Conte: pronto un nuovo decreto, che di fatto estende le misure del 4 marzo a tutto il territorio nazionale. Scuole chiuse e stop alle competizioni sportive.

“Tutta Italia zona protetta”: è questo il messaggio che arriva dalla conferenza stampa straordinaria, convocata dal presidente del consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. Il premier ha annunciato che sta per firmare un nuovo decreto che applicherà nuovi divieti più stringenti e misure restrittive per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Tutta l’Italia, in buona sostanza, sarà definita "zona protetta" adeguandosi a quanto in vigore nella Lombardia e in altre 14 province, senza più alcuna divisione in aree a seconda dei maggiori contagi. Stop quindi a tutti gli spostamenti, che saranno possibili solo per comprovate necessità lavorative o di salute.

"Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto: tempo non ce n'è – ha chiarito il premier -, perché i numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e sub-intensiva e anche delle persone decedute. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate, vanno cambiate ora”.

Il provvedimento viene ritenuto dal governo come inevitabile e si può sintetizzare con il motto “Io resto a casa”. Come già oggi in Lombardia e nelle 14 province del nord, gli spostamenti delle persone sono vietati se non per comprovate necessità di salute, di necessità o di lavoro.

Conte si è detto pienamente consapevole della gravità e della responsabilità. Non sarebbe all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare, ma servirà l'autocertificazione per la giustificazione degli spostamenti, che, qualora non fosse veritiera, comporterebbe un reato.