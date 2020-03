Lecce, Comune attiva numero di assistenza per persone in sorveglianza sanitaria e isolamento

È stato attivato con ordinanza sindacale il Centro operativo comunale, struttura che assicurerà sul territorio del Comune di Lecce la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19.

Nell'ambito del COC la Polizia Locale e la Protezione Civile hanno attivato un numero dedicato alle persone per le quali è stata disposta la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e cioè i cosiddetti “contatti stretti” di “casi risultati confermati” (positivi) oppure persone che volontariamente si pongono in isolamento domiciliare, perché anziane e/o con patologie che potrebbero renderle vulnerabili e che non possono contare sul supporto delle proprie reti familiari. I volontari delle associazioni di Protezione Civile provvederanno a recarsi per loro al supermercato o in farmacia, per garantire che queste persone possano, anche in condizione di isolamento domiciliare, approvvigionarsi.

Il numero è il seguente: 0832 230049. Sarà attivo dal 10 marzo alle ore 07,00 e fornirà il servizio 24 su 24.