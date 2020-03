Sale giochi chiuse e mercati settimanali a discrezione: ecco le linee guida del Prefetto

Nardò, Uggiano e Tricase hanno già annullato i prossimi appuntamenti per gli ambulanti a causa del coronavirus.

Il Prefetto di Lecce è intervenuto in merito alla parte del Decreto del Governo riguardante la chiusura delle sale dedicate al gioco “I mercati settimanali si potranno svolgere con le dovute cautele. Vanno invece chiuse, oltre alle sale gioco, anche le sezioni di tabaccherie e bar in cui vi sono slot e altri giochi”.

A Nardò, il sindaco Pippi Mellone ha provveduto con ordinanza sindacale a istituire il COC, il Centro Operativo Comunale, per la gestione dell’emergenza coronavirus: “Ho sospeso, inoltre, i mercati settimanali del venerdì e della domenica fino alla data del 3 aprile. D’accordo il Vescovo, Fernando Filograna, ho rinviato la Festa di San Giuseppe al mese di maggio”.

Anche a Tricase, il sindaco Carlo Chiuri è intervenuto con una disposizione: “Comunico che in data odierna con apposita ordinanza ho disposto la sospensione del mercato settimanale di martedì 10 marzo, in via precauzionale nell'ambito delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di diffusione del COVID-19”.

Stessa decisione a Uggiano e Casamassella: “Stamattina ho firmato l'ordinanza per la sospensione de mercati -sottolinea il sindaco Salvatore Piconese-. Si tratta di un ulteriore provvedimento per contenere la diffusione del Covid-19”.