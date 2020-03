L’incendio è scoppiato questa mattina: s’indaga sulle cause.

Un violento incendio è scoppiato in un garage questa mattina, a Squinzano, in via Copernico, per cause ancora in fase da definizione.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, che hanno spento il rogo e rimesso in sicurezza il locale, che tuttavia risulta inagibile come l’abitazione adiacente.