"Il Coronavirus è in città", video fake semina panico: denunciato 21enne pugliese

Un video fake per seminare il panico: è stato denunciato un 21enne pugliese, originario di Martina Franca, per procurato allarme, dopo aver girato e diffuso sui social un video che riprendeva ambulanze, forze dell’ordine e mezzi dei vigili del fuoco nel centro cittadino, sostenendo che fossero lì per un paziente positivo al Covid-19.