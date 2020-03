Sacchetti abbandonati nelle periferie di Gallipoli: beccati e multati 8 sporcaccioni

I responsabili sono stati rintracciati grazie ai dati personali contenuti nei rifiuti.



Continuano le azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti a Gallipoli. Al momento- fa sapere la Commissione Ambiente del Comune - sono otto i trasgressori che hanno indebitamente abbandonato i sacchetti della spazzatura in varie aree della città. I controlli, eseguiti dagli agenti di Polizia Locale, continueranno nei prossimi giorni.

“Continueremo con questa linea perché gli atteggiamenti sbagliati di pochi vanificano la buona condotta degli altri: l’unica sconfitta così è la città”– commenta l’Assessore all’Ambiente Giuseppe Venneri. “Non ci sono sconti per nessuno. Dove non subentra il senso civico occorre intervenire con provvedimenti più rigidi: sono stati già rintracciati i trasgressori e sanzionati. Nei sacchetti abbandonati nelle aree periferiche della città tramite i documenti personali siamo riusciti a risalire al nucleo familiare” ha aggiunto il consigliere Cosimo Nazaro, nonché presidente della Commissione Ambiente.“Il Corpo di Polizia Municipale è sempre in prima linea: il lavoro è esemplare perché tutti loro dedicano la giusta attenzione alla tematica. Il decoro della città, un tassello fondamentale della nostra azione – dice l’assessore alla Polizia Municipale Paola Scialpi.