Furti in serie, 29enne di Melissano in carcere. A Lizzanello manette per un 58enne

Eseeguiti due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Lecce.



Deve scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di carcere per reati in materia di stupefacenti commessi dal 2015 al 2016. Bastri Caushaj di 58 anni è stato arrestati ieri dai carabinieri di Lizzanello che hanno eseguito un'ordine di carcerazione emessa dalla Procura Generale di Lecce. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Lecce.

A Melissano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in esecuzione di un'ordine di espiazione di pena detentiva Ines Stamerra, 29enne del posto. La giovane – a seguito di indagini condotte dai militari – è stata riconosciuta colpevole di furto aggravato continuato in concorso commesso ad Andrano, Ruffano, Melissano, Alliste e Matino dal 2 al 5 feb 2018 per cui è stata condannata alla pena complessiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione.