Fanno incetta di merce e alcolici, in manette due donne

Le due sono state raggiunte e perquisite all'uscita di un supermercato di Trepuzzi.



Hanno fatto incetta di generi alimentari e alcolici in un supermercato del posto ma sono state scoperte e arrestate. In manette due donne di Trepuzzi, Maria Iurlaro di 47 anni e Anna Rita Cellino di 59. Le due donne hanno preso di mira un supermercato del posto prelevando dagli scaffali merce e bottiglie di alcolici per un valore di circa 150 euro. La perquisizione all'uscita da parte dei carabinieri ha permesso di rinvenire nelle borse quanto rubato e di restituirlo ai proprietari. Le due donne, al termine delle formalità di rito, sono state condotte presso il carcere di Lecce.