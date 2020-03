Coronavirus, rientrati dalla zona rossa più di 9mila pugliesi

I dati sono stati comunicati dalla Regione Puglia e sono in costante aggiornamento.



Sono quasi 9400 le persone che dal 29 febbraio hanno compilato i moduli di autosegnalazione online per dichiarare di essere rientrate dalla zona rossa (da Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia). Solo nella giornata di ieri ne sono stati compilati oltre 2500.

I dati sono stati comunicati dalla Regione Puglia e sono in continuo aggiornamento.



Il modulo è disponibile sul portale della Regione Puglia nella sezione dedicata al Coronavirus, al link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus