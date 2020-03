Rally del Salento con partenza da Lecce, l'evento su Rai Sport e Sky Sport

Partenza e arrivo da Lecce per il 53° Rally del Salento e il 3° Rally del Salento Storico che – salvo stop imposti dall'emergenza coronavirus – si svolgerà il 29 e il 30 maggio 2020 prossimi. La manifestazione sportiva, organizzata dall'Associazione Automobile Club Lecce, sarà trasmessa su RAI Sport e Sky Sport e ha avuto l'autorizzazione da parte della Giunta comunale. Le location proposte sono piazza Mazzini e piazza Libertini ma questa seconda scelta è subordinata all'autorizzazione da parte della Soprintendenza che si pronuncerà nelle prossime settimane. La seconda ipotesi ha invece l'avallo del Comune. Il “Rally del Salento” rappresenta una importante manifestazione sportiva sin dal 1957 ed è riconosciuta anche come gara valida per il “Campionato Italiano Rally CIWRC”, nonché fortemente apprezzata a livello internazionale per le complesse caratteristiche tecnico sportive abbinate alla suggestività del percorso di gara e per il sempre maggiore numero di partecipanti e appassionati.