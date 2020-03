Coronavirus, boom di acquisti di frutta e verdura: attivati servizi di consegna a domicilio

È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Puglia sugli effetti sulla spesa dell’emergenza Coronavirus.

Un aumento degli acquisti di frutta e verdura pari ad oltre il 20% si è verificato nei mercati contadini nella prima settimana di marzo rispetto allo stesso periodo del mese precedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Puglia sugli effetti sulla spesa dell’emergenza Coronavirus condotto nei Mercati di Campagna Amica in Puglia, dove sono stati già attivati i servizi di consegna a domicilio a Bari nei mercati contadini di Piazza del Ferrarese e di Piazza Sedile a Modugno, a Brindisi nel mercato di Via Appia 226, mentre a Francavilla Fontana al mercato di Piazza Umberto I sarà attivata la ‘spesa sociale’, una iniziativa fortemente voluta dal Comune di Francavilla, in collaborazione con i produttori agricoli di Campagna Amica. Medesime iniziative sono in fase di avvio in tutta la regione, annuncia Coldiretti Puglia.

“Stiamo registrando un aumento sensibile delle vendite nei nostri mercati di ortofrutta, olio extravergine, pesce, legumi, pane, una forte spinta agli acquisti determinata sicuramente dal clima di incertezza riguardo creato dalla diffusione del contagio che spinge a fare provviste più abbondanti ma anche dalla tendenza a consumare cibi ricchi di fibre e vitamine che aiutano il corpo umano a rafforzare le difese immunitarie, come consigliato da molti medici e ricercatori. Abbiamo attivato tutte le misure di sicurezza nei mercati per rispettare le distanze di sicurezza come misura di prevenzione per i consumatori”, spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Per effetto dei cambiamenti climatici con l’inverno più caldo mai registrato in Europa, la Puglia – continua la Coldiretti – può contare in questo periodo su un’ampia offerta di verdure e grazie all’anticipo di maturazione delle primizie sui banchi si trovano già asparagi, fragole, agretti, zucchine, carciofi e pomodori. I rifornimenti alimentari sono dunque garantiti in tutte le aree del Paese nei mercati e nei supermercati dove – sottolinea la Coldiretti - occorre evitare inutili accaparramenti che favoriscono solo le speculazioni.

“In Puglia ci sono amministrazioni comunali lungimiranti e sensibili alle esigenze delle famiglie meno abbienti, come il Comune di Francavilla Fontana che ha disposto di attivare con i produttori di Campagna Amica del mercato di Piazza Umberto I la ‘Spesa Sociale’ che consentirà di fruire di un buono spesa a 130 nuclei familiari più bisognosi di aiuto, individuati dai servizi sociali per dare l'opportunità di mangiare a Km0 e made in Italy a tutti, soprattutto in questo periodo di criticità ed emergenza”, racconta Filippo De Miccolis, presidente di Coldiretti Brindisi.