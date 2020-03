Parapetto e balcone di Palazzo Carafa, via libera al restauro da 100mila euro

Stessa cifra sarà stanziata per la manutenzione del basolato del centro storico.



Centomila euro per il restauro del parapetto e del cornicione di Palazzo Carafa e altre centomila per la manutenzione del basolato del centro storico: i due progetti hanno avuto il via libera della Giunta Salvemini e sono stati inseriti nel piano delle Opere Pubbliche 2020. Per ora si tratta di una fase iniziale: per entrambe le opere, infatti, si procederà con una relazione tecnica seguita da un'elaborazione del quadro economico con i singoli prezzi. Per quanto riguarda il restauro del parapetto del palazzo del Comune, lo storico monastero delle Paolotte risalente al Cinquecento, il progetto sarà integrato con documentazione fotografica con indicazione delle aree di intervento. Negli anni dal cornicione e dal parapetto che si affaccia su piazza Sant'Oronzo si sono staccati di tanto in tanto dei calcinacci che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.