Tensione al carcere di Bari e in strada: detenuti protestano per lo stop ai colloqui

Anche nel carcere del capoluogo la protesta dei detenuti contro le disposizioni anti Covid19.

Sono ore i tensione a Bari dove i detenuti del carcere stanno inscenando una protesta contro la decisione di sospendere i colloqui con i parenti per evitare contagi e per avere maggiori tutele sui rischi all'interno della casa circondariale.

In alcune celle i detenuti hanno bruciato oggetti che poi hanno lanciato attraverso le grate e i loro famigliari – circa una trentina di persone – sono assembrate in strada e urlano all'indirizzo del carcere e delle forze dell'ordine intervenute per evitare pericoli. Proteste analoghe si sono registrate ieri e oggi anche a Foggia e Salerno.