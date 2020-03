Salgono a 44 i casi in Puglia: 4 nuovi contagi in provincia di Lecce

Il bollettino delle 19 del dipartimento Promozione della Salute della Regione.



Salgono a 44 i casi di coronavirus registrati in Puglia, 4 in provincia di Lecce. Lo dice l'ultimo bollettino del dipartimento regionale Promozione della Salute aggiornato alle 19. Il direttore del dipartimento Vito Montanaro ha comunicato al presidente della Regione Michele Emiliano che sono stati effettuati 108 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus e di questi 103 sono risultati negativi e 5 positivi. I casi positivi sono 4 in provincia di Lecce e uno in provincia di Foggia.

Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Lecce e di Foggia, hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.