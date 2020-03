Coronavirus, Polizia Locale al lavoro per garantire la chiusura di sale gioco e locali

In un caso è stato necessario intimare la chiusura al titolare.

In ottemperanza alle normative nazionali e regionali per il contenimento del contagio da coronavirus, la Polizia locale e la Protezione Civile hanno predisposto una specifica attività di controllo dei locali pubblici e di informazione ai passeggeri di ritorno dalle zone rosse.

In mattina gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a verificare la chiusura delle sale da gioco di Via 95° Reggimento Fanteria, Viale della Libertà, Via Merine e Via d'Annunzio.

I primi tre locali sono risultati regolarmente chiusi, mentre nel terzo caso è stato necessario intimare la chiusura al titolare.

Durante il sopralluogo presso il mercato domenicale di Coldiretti in piazza Ludovico Ariosto è stato ricordato agli operatori commerciali l'obbligo di rispettare la distanza precauzionale di un metro per il contenimento del contagio.