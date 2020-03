Salvemini sul treno da Milano: "Registrati i 47 passeggeri". Controlli anche a Foro Boario

Questura: "Attività informativa sugli obblighi per chi proviene dalle zone rosse"

In ore ancora cariche di confusione e tensione tra i cittadini il sindaco di Lecce Carlo Salvemini prova a tranquillizzare i leccesi sulle misure di sicurezza messe in atto neo confronti di chi ha raggiunto il Salento nelle prime ore di oggi dalle zone “rosse”. Un viaggio reso possibile dalla fuga di notizie che ha accelerato le partenze prima che il decreto del Governo entrasse in vigore.

“Tutti i passeggeri scesi col treno delle 10.06 - in tutto 47 - sono stati registrati ed informati dell’obbligo di quarantena – scrive il sindaco - previsto analogo protocollo con passeggeri in arrivo sui pullman che scendono a Foro Boario. Queste misure saranno garantite per tutta la giornata di oggi. A partire da domani le informazioni dovranno essere garantite in partenza”.

Ad accogliere i passeggeri del terno proveniente da Milano c'era un messaggio audio diffuso attraverso l'altoparlante della stazione ferroviaria che invitava i passeggeri a comunicare l'arrivo a Lecce al medico locale o alla Asl e di recarsi.