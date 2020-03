La Regione corre ai ripari, sospesi i ricoveri, visite mediche e prenotazioni front office

La disposizione firmata da responsabile del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro è valida fino al prossimo 31 marzo.

Per evitare che la sanità pugliese vada al collasso e il contagio si allarghi, la Regione corre ai ripari, sospendendo fino al 31 marzo i ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche.

Lo ha stabilito il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro: “Da adesso c’è solo la possibilità di effettuare ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. La sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici”.

Nel dettaglio sono sospese:

a) Visite ambulatoriali;

b) Esami strumentali diagnostici e operativi

c) Day service

d) Diagnostica laboratoristica

Sarà fatta eccezione per le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (es. controlli post chirurgici)

b) le prestazioni di dialisi

c) le prestazioni oncologiche-chemioterapiche

d) la radioterapia

e) le PET-TAC

f) le donazioni di sangue

Sospesa anche l’attività front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.