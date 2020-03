Cinema, teatri e musei chiusi: l’annuncio del ministro

La decisione dopo le nuove misure del Governo a causa dell’espansione del coronavirus.

Decisione drastica per i luoghi di aggregazione culturali italiani che da oggi non apriranno. Lo ha comunicato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini: “Da oggi in tutta Italia saranno chiusi cinema, teatri, concerti, musei. Una scelta necessaria e dolorosa. Ma la cultura può arrivare nelle case. Chiedo alle tv di programmare musica, teatro, cinema, arte e a tutti gli operatori culturali di usare al massimo i loro social e siti".