Ancora un positivo da Covid-19 al Fazzi: 8 contagiati nel Salento

Sale ancora il numero dei contagiati in provincia di Lecce. Si tratta di un 61enne di Copertino.



Il risultato è giunto solo in tarda serata: il tampone è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un uomo di Copertino di 61 anni. Per lunghe ore era rimasto in isolamento al Pronto Soccorso in attesa dell'esito dell'esame. Ora l'uomo si trova ricoverato nel reparto di Malattie Infettive.

Intanto si sono improvvisamente aggravate le condizioni della moglie del 43enne di Torricella. La donna, che nei primi giorni non presentava alcun sintomo, è ora ricoverata in Terapia Intensiva per gravi difficoltà respiratorie.

Intanto la Regione Puglia ha ordinato 500mila mascherine da distribuire agli operatori sanitari pubblici e privati.