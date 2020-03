Covid-19, settimo contagio nel Salento. 15 nuovi casi in Puglia

Altri 15 tamponi positivi in Puglia. Il bollettino conta anche un 78enne deceduto oggi che aveva contratto il virus.



Era ricoverata nel reparto di Medicina Generale al San Giuseppe di Copertino. Ora si trova nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, la donna sulla quale è stato eseguito un primo tampone risultato positivo al coronavirus. I risultati degli esami ulteriori eseguiti sulla paziente non sono ancora stati resi noti. La donna avrebbe avuto contatti con un parente proveniente dal Nord Italia.

Salgono così a sei i casi di coronavirus accertati in provincia di Lecce. Il bollettino della Regione Puglia parla di un uomo di 78 anni deceduto in giornata e positivo all'esame del virus. Come sempre, in questi casi l'Istituto Superiore di Sanità verificherà quanto può aver influito l'infezione nel quadro clinico del paziente.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati 92 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi, 77 sono risultati negativi e 15 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

1 Provincia di Bari;

1 Provincia Bat

3 Provincia di Brindisi

3 Provincia di Lecce

7 Provincia di Foggia (tra questi c'è il caso deceduto oggi)