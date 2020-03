Serie A, ecco come cambia con l'emergenza Coronavirus

Tra le altre disposizioni previste da una Circolare della Lega: niente bambini in campo, niente interviste pre e post-partita, massimo 50 giornalisti-fotografi autorizzati



Una circolare della Lega di Serie A, datata 6 marzo, elenca le disposizionigenerali per la disputa delle gare a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, dal momento del cerimoniale alle fasi successive alla partita. Ecco cosa cambia. Le società devono predisporre:

– un servizio medico sanitario di scanner per la rilevazione della temperaturaagli ingressi dello stadio;

– un documento riassuntivo con le norme igienico-sanitarie adottate in ogni impianto;

– un’autocertificazione in cui si attesta che i soggetti ammessi all’interno dell’impianto abbiano attivato le misure preventive di controllo;

Per ogni gara saranno ammessi, oltre allo staff arbitrale, tecnico e dirigenziale delle due squadre:

– personale tecnico–organizzativo nel numero massimo di 100 unità;

– rappresentati della Procura federale, Lega, medici antidoping e della Commissione antidoping;

– addetti della Pubblica Sicurezza, steward, Vigili del Fuoco e operatori di Pronto Soccorso;

– operatori tv e giornalisti delle sole emittenti titolari aventi diritti di trasmissione;

– fotografi ufficiali e social media manager di entrambe le squadre;

– giornalisti e fotografi autorizzati nel numero massimo di 50 unità; per gli operatori dell’informazione ci sarà un ingresso dedicato che non permetta la commistione coi tesserati; ognuno dovrà stare a distanza di almeno due metridall’altro; gli altri fotografi eventualmente ammessi dovranno essere collocati o in tribuna stampa o in altro settore autorizzato;

– uso di auricolare monouso e di microfono “boom” direzionale per le interviste da parte degli operatori autorizzati titolari di diritti;

– non ci saranno interviste all’arrivo dei pullman, né conferenza stampa post-gara, né mixed zone, né interviste flash a bordo campo; i giornalisti sono invitati a lavorare dalle proprie postazioni in tribuna stampa;