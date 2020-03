Torna il maltempo: allerta meteo per vento e temporali

La seconda perturbazione di marzo riporterà il maltempo anche al sud: tra sabato e domenica arrivano piogge, temporali e un sensibile calo termico. Neve oltre i 1000 metri sull'appennino.









EVOLUZIONE Nel corso del fine settimana una saccatura di origine nord-atlantica investirà l'Italia andando a generare un minimo depressionario al sud. Questa dinamica piloterà un'intensa perturbazione, seguita da aria più fredda di matrice artico-marittima che venerdì interesserà prevalentemente le regioni centrali e il settore tirrenico, mentre tra sabato e domenica determinerà un generale peggioramento del tempo su tutto il sud, comprese Puglia e Basilicata. La perturbazione porterà piogge diffuse e localmente anche intense su entrambe le nostre regioni soprattutto tra sabato e la prima parte di domenica. Tornerà anche la neve sull'appennino, anche se a quote piuttosto elevate (1000 metri). Il peggioramento sarà inoltre accompagnato da un sensibile calo delle temperature che torneranno su valori più vicini alla media e un rinforzo dei venti. Il tempo dovrebbe mantenersi instabile anche all'inizio della nuova settimana, mentre da mercoledì è molto probabile la rimonta dell'alta pressione che dovrebbe riportare condizioni meteo più stabili e clima più mite.



PIOGGE E TEMPORALI da ieri ha raggiunto il Sud la parte più avanzata della perturbazione portando i primi fenomeni a carattere sparso, specie sul versante occidentale della Basilicata e sul Salento. Ma sarà tra sabato e la prima parte di domenica che si concretizzerà la parte più intensa del peggioramento con piogge diffuse e a tratti intense che interesseranno a più riprese entrambe le regioni: non esclusi anche possibili temporali. Tornerà anche la neve sull'appennino lucano, inizialmente oltre i 1200/1300 metri (sabato), ma in calo fino a 900/1000 metri (domenica).



MOLTO FRESCO Dopo una giornata di venerdì ancora piuttosto mite, tra sabato e soprattutto domenica le temperature scenderanno sensibilmente su tutto il territorio andando anche leggermente sotto la media stagionale. Domenica le massime potrebbero risultare anche 6-8 gradi più basse rispetto ai valori degli ultimi giorni. La notte tornerà a far freddo sopratutto sulle zone interne e sui rilievi.