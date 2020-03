Due etti di cocaina in casa: arrestata coppia di spacciatori

In manette un uomo e una donna di Lizzanello.



Cocaina, hashish e denaro "sporco": è finita in manette una coppia di spacciatori di Lizzanello, sorpresi in casa dai carabinieri della sezione Radiomobile di Lecce. Nella giornata di ieri gli agenti hanno arrestato in flagranza Ugo De Mitri e Simona Tornese, entrambi 43enni: a seguito della perquisizione personale e domiciliare, effettuata insieme all'unità cinofila della guardia di finanza, i due sono stati trovati in possesso di 203 grammi di cocaina, 24 grammi di hashish, e la somma contante 585 euro, insieme a materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato. L'uomo è stato accompagnato in carcere mentre per la donna sono scattati i domiciliari.