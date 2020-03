Gran Premio Internazionale del Vino: 5 medaglie per un'azienda salentina

La manifestazione internazionale “Mundus vini” si è svolta a Neustadt, in Germania: grande successo per le Cantine San Pancrazio.



Cantine San Pancrazio protagonista al 26° Gran Premio Internazionale del Vino “Mundus vini” svoltosi a Neustadt, in Germania.

Ben cinque le prestigiose medaglie ottenute dall’azienda salentina: due d’oro per il rosato Rosalbòre 2019 e il Campo Appio negroamaro 2018 e tre di argento per i rossi Rivo di Liandro Riserva e Campo Appio Primitivo, e il rosato negroamaro Terre di Sole.