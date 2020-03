Quarto caso di Covid-19 nel Salento: grave un'anziana

I casi positivi in Puglia sono ora 24. L'anziana si trova ora ricoverata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.



Il primo tampone ha confermato che si tratta di coronavirus. Una 90enne di Copertino è stata ricoverata oggi, intorno alle 12, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in gravi condizioni. Il ricovero si è reso necessario quando i sintomi si sono fatti evidenti. La difficoltà nella respirazione ha poi obbligato i medici a procedere con il tampone per verificare che si trattasse di Covid-19. Il primo dei tamponi ha dato esito negativo; ora si attendono le analisi definitive del Policlinico di Bari.



Il bollettino ufficiale fa salire a 24 i casi positivi in tutta la regione.

Sui 59 tamponi esaminati oggi, 56 sono risultati negativi e 3 sono risultati positivi e sono: uno nella provincia BAT; uno nella provincia di Lecce; uno nella provincia di Bari.