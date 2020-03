L’episodio a Lecce nel tardo pomeriggio: l’uomo si trovava in via Cesare Battisti.

Si è accasciato per terra colto da un malore. È morto così un 39enne filippino, mentre si trovava in sella alla sua bici. L’uomo è crollato improvvisamente mentre era in via Cesare Battisti a Lecce. Subito soccorso, le sue condizioni sono apparse subito compromesse. Sul posto i sanitari del 118, e gli agenti della Polizia locale di Lecce.