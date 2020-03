"Crollo delle donazioni di sangue": l’allarme di Avis Puglia

Crollo delle donazioni di sangue in questi giorni segnati dall’emergenza coronavirus. A lanciare l’allarme, Avis Puglia che scende in campo e attraverso il sito istituzionale si rivolge ai donatori: “continuate a donare sangue senza timori, il sistema è sicuro".

La persistente riduzione delle donazioni potrebbe avere ripercussioni serie per tanti malati che hanno bisogno di trasfusioni. Anche gli interventi chirurgici, le trasfusioni e le cure oncologiche in Italia sono a rischio per la cronica carenza di sangue.

“Il sistema sangue della Regione Puglia è sicuro. Chi è in buona saluta continui a donare il sangue. Non fermiamoci, non lasciamoci contagiare dalla paura. Il rischio di trasmissione trasfusionale non è documentato". Così il presidente di Avis Puglia, Cosimo Luigi Bruno rilancia l’invito a donare il sangue visto il persistente calo e ricorda, “non dimentichiamo che ogni giorno ci sono oltre 1.800 pazienti che hanno bisogno di terapie trasfusionali. Per i donatori le precauzioni da adottare sono quelle valide per tutti contro il coronavirus, ricordando sempre che il requisito fondamentale per donare è essere in buona salute”.