Misure anti-Coronavirus, commissioni si trasferiscono nell'aula consigliare

Questa mattina la riunione che ha portata alla decisione condivisa da tutti i presidenti di commissione a Palazzo Carafa.

Questa mattina il presidente del consiglio comunale Carlo Mignone ha riunito i presidenti di commissione a Palazzo Carafa, convenendo con essi di spostare le riunioni delle commissioni in Aula consiliare al primo piano. Ciò come misura di prevenzione in ottemperanza alle misure igienico-sanitarie riportate nell’allegato 1 del Dpcm 4 marzo 2020, che raccomandano nei contatti sociali e nelle manifestazioni di ogni tipo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

L’accesso del pubblico sarà garantito evitando eventuali assembramenti che possano far venir meno quanto prescritto dalle suddette misure.