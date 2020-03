Via vai sospetto nell'abitazione: arrestato per detenzione e spaccio di droga

Arrestato un 29enne leccese, sorpreso con droga e soldi in contanti, dopo che i poliziotti avevano documentato lo spaccio.

Un via vai sospetto dall’abitazione di un 29enne di Lecce, in zona Torre Mozza, ha portato, nella serata di giovedì, al suo arresto da parte del personale della Squadra Mobile, per detenzione e spaccio di droga: si tratta di Mattia Panico.

Documentato anche lo scambio di soldi tra il giovane e un acquirente, che sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di una singola dose di cocaina. Ulteriormente, veniva osservato l’arrivo di un altro soggetto che una volta entrato all’interno dell’abitazione cedeva delle banconote al 29enne e, non appena le condizioni operative lo consentivano, gli operanti fermavano sia il proprietario di casa che l’acquirente, quest’ultimo trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente grammi 4,5 di cocaina e un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione locale dell’appartamento conduceva al rinvenimento di un ulteriore involucro di cellophane contenente 3,5 grammi di cocaina, occultati in un incavo ricavato nel muro perimetrale, abilmente camuffato dietro un pezzo di battiscopa reso artatamente amovibile.