Abusivismo edilizio, dalla Regione 182mila euro al Comune di Lecce

I fondi serviranno a demolire altre costruzioni abusive impattanti per il territorio.

Dalla Regione 182mila euro al Comune di Lecce da impiegare per il contrasto all'abusivismo edilizio. Il finanziamento sarà destinato a interventi di demolizione di immobili abusivi. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi al sindaco e al settore Pianificazione e Sviluppo del territorio del Comune di Lecce dai Servizi Urbanistica e Osservatorio abusivismo e usi civici del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione.





Le risorse provengono dal Fondo regionale di rotazione istituito ai sensi dell'art 6 della L.R. N° 15/2012, finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, anche disposti dall’autorità giudiziaria, “con priorità per gli immobili ricadenti in aree di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati”.





Negli ultimi anni il Comune di Lecce ha utilizzato i fondi – finora circa 80mila euro – regionali per interventi di ricostruzione del paesaggio costiero, tramite la rimozione di manufatti edilizi abusivi e impattanti, finalizzati alla salvaguardia delle dune, delle zone umide (come il bacino dell'Idume, liberato da una costruzione abusiva posta al centro dello stesso) e la messa in sicurezza del territorio.