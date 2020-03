Lezioni di basso gratis per i residenti della Zona Rossa: l'iniziativa del bassista degli Après la Classe

"Offro lezione di basso elettrico via skype e GRATIS a bassisti vogliosi residenti nelle zone rosse": lo scrive sulle sue pagine social Valerio Combass, musicista e membro della band degli Après La Classe. Un'iniziativa per combattere la noia e la paura dedicata a chi già da 14 giorni è costretto in quarantena a causa della diffusione del Coronavirus.