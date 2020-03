Guidava l'auto ma non aveva mai preso la patente: denunciato. Nei guai altre 15 persone

Controlli su strada da parte dei carabinieri di Maglie. Segnalate 17 persone per uso di stupefacenti.



Controlli a tappetto da parte dei carabinieri di Maglie: 15 denunce e 17 segnalazioni all'autorità giudiziaria sono il risultato delle operazioni sul territorio effettuate negli ultimi giorni.

Denunciato in stato di libertà un uomo trovato alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente; Denunciato in stato di libertà un uomo che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello, nascosto nella tasca del giubbotto. Denunciato in stato di libertà un uomo che sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso, occultato all’interno del proprio veicolo, di una pistola scacciacani priva di tappo rosso e 25 proiettili a salve cal. 8; Denunciato in stato di libertà un uomo per guida in stato di ebbrezza; Denunciate tre persone per guida sotto effetto di stupefacenti, con conseguente ritiro della patente; altre 8 trovate alla guida in evidente stato di alterazione psicofisca, rifiutavano di sottoporsi ad accertamenti sanitari tesi a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti: anche per loro è scattata la denuncia.



Durante lo stesso servizio, 17 persone sono state segnalate competenti prefetture per uso non terapeutico sostanze stupefacenti: rinvenute 5 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, 4 grami di hashish, 2 boccette di metadone, uno spinello di marijuana.