Il Toro pronto ad essere svelato: polemiche a Nardò

La statua è stata sistemata sulla strada per Lecce, vicino allo stadio.

Tra qualche giorno chi si trova a passare per Nardò potrà ammirare la statua di un imponente bovino. Si tratta di un toro realizzato commissionato dall’amministrazione Mellone e posizionato sulla strada per Lecce. Una decisione che ha scatenato già diverse polemiche, a partire dall’opposizione che non ha lesinato critiche: “Da oggi chi arriva a Nardò - sottolinea il consigliere Lorenzo Siciliano, verrà accolto da questa spaventosa cafonata. Sono 39.900 euro di tasse dei neretini spesi dal “signore” di palazzo e dai suoi amici per ricordarci, una volta di più, quanto sia tamarro, nei termini e nelle scelte, il loro modo di amministrare”.