Sorpresi con cocaina e marijuana: 2 pusher in manette

In carcere un 51enne di Arnesano, ai domiciliari un 59enne di Casarano.



Continua la lotta allo spaccio di stupefacenti in tutto il Salento. Nella giornata di ieri sono due gli spacciatori finiti nella rete dei carabinieri. Ad Arnesano i militari hanno arrestato Davide Barba, 51enne, trovato in possesso di 16 grammi di cocaina e 380 grammi di marijuana. Dopo il sequestro dello stupefacente, l'uomo è stato accompagnato in carcere.



Ai domiciliari invece Antonio Viola, 59enne di Casarano. A seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata con il sostegno del nucleo cinofili di Modugno, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo nascondeva all’interno della propria camera da letto 5 involucri contenenti complessivamente 10 grammi di cocaina. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.