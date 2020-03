Net Insurance e business bancassicurativo: accordo con BPP

Net Insurance e Banca Popolare Pugliese hanno sottoscritto, in data odierna, un accordo per lo sviluppo delle attività di bancassicurazione danni mediante la distribuzione di un prodotto assicurativo legato ai rischi del mondo agricolo.

Il prodotto è frutto di un’analisi approfondita dei bisogni di un intero comparto, quello agricolo, il cui business model è minato dall’incertezza legata agli eventi avversi. Da qui la portata innovativa di un prodotto che si prefigge lo scopo di alleggerire l’imprenditore agricolo di una parte consistente dell’aleatorietà del proprio business. Inoltre la soluzione è pensata tanto per il piccolo agricoltore, quanto per imprese agricole di maggiori dimensioni grazie all’applicazione modulare delle diverse coperture. Pertanto la soluzione si candida come un driver importante a sostegno dell'economia reale e in linea per soddisfare i bisogni della clientela e del territorio di riferimento della Banca.

“L’accordo di distribuzione testimonia la nostra volontà di essere focalizzati sulla creazione di ecosistemi e partnership con un forte legame alla comunità locale”, ha affermato Andrea Battista, Amministratore Delegato di Net Insurance. “L’intesa conferma la coerenza della nostra strategia di progettare soluzioni tailor-made per i nostri partner e il forte apprezzamento del nostro prodotto PMI sui rischi agricoli”, ha concluso Battista.