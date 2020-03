Un altro morto per coronavirus in provincia di Foggia, 19 i positivi in Puglia

Il bollettino è arrivato, ieri sera, da parte del Presidente della Regione, Michele Emiliano.

Salgono a 19 i contagiati per coronavirus in Puglia e si registra un altro morto. Lo ha reso noto il presidente Michele Emiliano. “Ieri sono stati effettuati 36 test in tutta la regione, mentre altri 7 sono in corso (4 test a Lecce e 3 a Foggia). Di questi 5 sono risultati positivi e 31 negativi.

È stata accertata la presenza di COVID-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto oggi nella provincia di Foggia. Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato, quando analizzerà i campioni clinici.

Gli altri 4 casi positivi sono:

• 1 in Provincia di Foggia;

• 2 nella Provincia di Lecce (uno riguarda la moglie del 58enne di Aradeo, l’altro è l'anestesista di Copertino che aveva avuto un contatto con un caso della Lombardia);

• 1 in Provincia di Bari di un uomo in quarantena già da dieci giorni perché rientrato da regione con focolaio.

I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, Lecce e di Bari hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.