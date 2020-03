Carenza di sangue, la Scuola di Cavalleria in prima linea: oggi 25 donazioni

Altri 100 volontari pronti alle donazioni nei prossimi giorni. L’iniziativa terminerà il 4 aprile.

La Scuola di Cavalleria in prima linea per fronteggiare l’emergenza sangue. Dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi, dal primario di Ematologia “Vito Fazzi”, esortando i cittadini e le varie associazioni di volontari del territorio a recarsi presso l’ospedale per effettuare una donazione ematica.

La Scuola ha accolto subito questo accorato appello e ha prontamente diffuso la notizia tra i militari dei propri reparti, che, animati dai valori di solidarietà e partecipazione attiva verso la comunità salentina, hanno garantito la proprio disponibilità visto che sono stati, negli ultimi anni, sempre pronti a donare (staffetta di donazioni in occasione della Festa di San Giorgio Martire, Patrono dell’Arma di Cavalleria, maratona interforze “Insieme per la vita”, per citare gli ultimi eventi),

In poche ore è stata organizzata una campagna di donazioni, strutturata per garantire un continuo approvvigionamento di sacche ematiche nei prossimi mesi.

L’attività ha avuto inizio il 4 marzo, con la presenza di 25 militari, fra i quali il Comandante dell’Istituto, Gen. B. Angelo Minelli, e proseguirà fino al giorno 22 aprile, in accordo con una calendarizzazione pianificata con il direttore medico Gianpiero Frassanito.

L’auspicio, oltre che venire incontro ad una tangibile necessità e fronteggiare l’emergenza, è che l’esempio venga seguito da molti cittadini, affinché un gesto semplice come quello di scegliere di donare sangue diventi un’azione comune, volta alla tutela della salute e al bene della collettività.